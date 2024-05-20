В Кремле дали ответ на вопрос о легитимности Зеленского Песков: истечение срока полномочий Зеленского не влияет на проведение СВО

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, насколько легитимным будет пребывание Владимира Зеленского на посту президента Украины после 20 мая, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что истечение срока полномочий не влияет на проведение СВО, она продолжается.

Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос, — указал Песков.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

В феврале стало известно, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Путин до этого отметил, что легитимность украинского лидера имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.