Песков заявил, что пока нет первого кандидата на выборах президента Песков: многие возможные кандидаты на пост президента соответствуют критериям

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Многие потенциальные кандидаты на пост президента России соответствуют критериям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что предвыборная кампания в стране еще не объявлялась.

Может появиться разное количество кандидатов. У нас в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что де-юре «пока нет первого кандидата». По его словам, он появится после того, как будет зарегистрирован. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива».

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что верхняя палата, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин еще не заявил о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

23 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки, которые определяют правила подготовки и проведения выборов президента России в период действия на части территории страны военного положения. В частности смещены сроки направления в ЦИК предложений о голосовании.