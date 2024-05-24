В Кремле дали оценку переговорам Путина и Лукашенко Песков: переговоры Путина и Лукашенко прошли очень хорошо

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры главы государства Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко прошли очень хорошо. Комментарий представителя Кремля приводит ТАСС. Переговоры двух президентов длились около двух часов.

И в предметном плане — очень хорошо, и узкий состав, — уточнил Песков.

По его словам, обсуждались конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям. Песков отметил, что на переговорах в расширенном составе «даже был обмен мнениями по концептуальным вопросам», на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии с целью опережающего развития в плане суверенной экономики.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в так называемом узком формате. После этой части переговоров президенты продолжили общение в расширенном составе.

Россию на первом этапе представили министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, зампредседателя правительства Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. Белорусская сторона присутствовала в составе первого вице-премьера Николая Снопкова, вице-премьера Петра Пархомчика, главы МИД Сергея Алейника, министра обороны Виктора Хренина, чрезвычайного и полномочного посла республики в РФ Дмитрия Крутого.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Александр Лукашенко встретил коллегу в аэропорту и пригласил его на встречу.