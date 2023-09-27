В Кремле анонсировали заседание Путина с избранными главами 26 регионов 28 сентября Путин встретится с избранными главами 26 регионов по видео

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В четверг, 28 сентября, президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными главами 26 регионов в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, в этот же день российский лидер посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

28 сентября Президент в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в новых регионах России прошли полностью в правовом поле. Он добавил, что вся страна помогает и будет дальше помогать новым российским территориям.

23 сентября главами новых российских регионов стали носившие до этого приставку врио Дмитрий Пушилин (ДНР), Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Леонид Пасечник (ЛНР).

За Пушилина проголосовали большинство депутатов Народного совета республики. Сальдо был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября. Балицкого избрало губернатором региона Законодательное собрание области. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет. Инаугурация Пасечника прошла в центральном колонном зале Луганска с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.