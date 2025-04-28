В Кремле анонсировали возможную встречу Путина с американским режиссером Песков заявил, что Путин и Стоун могут встретиться в Москве на этой неделе

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Дмитрий Песков

Кремль не исключает, что президент России Владимир Путин может встретиться с американским режиссером Оливером Стоуном в Москве на этой неделе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Американец примет участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в столичном Музее Победы, передает ТАСС.

Возможно. Мы надеемся, — сказал Песков.

Ранее Стоун заявил, что Россия, как и Китай, является лучшим партнером Соединенных Шатов. Он отметил, что мнение американцев о русских как о врагах сформировано пропагандой. Кроме того, режиссер заметил, что если граждане США приедут в Россию или Китай, то их никто не будет называть врагами.

До этого Стоун также раскритиковал действия демократов, которые раздували скандал о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский изначально не знал государственного языка. По словам режиссера, политику пришлось учить украинский быстрыми темпами.