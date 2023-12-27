В Кремле анонсировали встречу Путина и главы МИД Индии Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча состоится сегодня, 27 декабря.

Также сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии, — сказал он.

Песков напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее провел встречу с индийским коллегой. Пресс-секретарь президента РФ назвал Индию важным партнером России и добавил, что министры расскажут о состоявшихся контактах и о ходе их обсуждений позже.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин завершил вчерашнюю рабочую программу в Санкт-Петербурге в два часа ночи. По его словам, в рамках неформального саммита СНГ российский лидер провел несколько отдельных встреч.

Накануне Песков сообщил, что президент России обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана сотрудничество в газовой сфере. По его словам, разговор состоялся на полях неформального саммита СНГ. Коме того, российский лидер провел отдельные двусторонние встречи с коллегами после мероприятия.