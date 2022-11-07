Кремль анонсировал разговор Путина с гражданами о поддержке мобилизованных Песков: общение Путина с гражданами о поддержке мобилизованных пройдет в формате отдельного мероприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение главы государства Владимира Путина с гражданами по поводу поддержки мобилизованных пройдет в формате отдельного мероприятия, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что объявит о нем позднее.

Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно, — заявил Песков.

Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство рекомендует продлить срок предоставления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Кроме того, Минфин предлагает приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок, а также на полгода продлить предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Ранее сообщалось, что Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую обсуждать ее.