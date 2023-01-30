В Кремле анонсировали поездку Путина в Волгоград

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поездка займет всего один день, передает РИА Новости.

Нет, это неправильная информация. Путин, действительно, посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве.

26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле отдельно объявят о его планах относительно визита в Волгоград. Празднование победы в битве состоится 2 февраля. В этот день в городе пройдут: военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Ранее стало известно, что в преддверии празднования 80-летия Сталинградской битвы власти Волгограда готовятся к массированной застройке участка в непосредственной близости к Мамаеву кургану и мемориальному комплексу «Родина-мать зовет».