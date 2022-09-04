Песков пригрозил ЕС серьезным ответом в случае ограничений по визам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия будет внимательно наблюдать за решениями Евросоюза касательно визовой политики в отношении россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, в случае принятия ограничительных мер Россия примет серьезные ответные шаги.

Он отметил, что для многих россиян будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены.

Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Вы знаете, не обязательно, они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае — это 100%. Какие они будут? Ну, можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать нашим интересам, — уточнил Песков.

По его словам, страны Запада представляют лишь часть мира, которая может быть недоступной для россиян, в то время как большинство государств будут по-прежнему открыты для них. При этом Песков подчеркнул, что будут налажены новые каналы для сотрудничества.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».

Песков ранее заявил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.