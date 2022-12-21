В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на коллегии Минобороны Песков: выступление Путина на коллегии Минобороны будет объемным

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Владимир Путин

Выступление президента России Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 21 декабря будет важным и достаточно объемным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, также с докладом в этот день выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны. И, как правило, потом бывают ремарки заключительные президента и главнокомандующего, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что мероприятие пройдет в здании Минобороны на Фрунзенской набережной. Также Путин ознакомится с экспонатами тематической выставки.

Ранее стало известно, что 21 декабря Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу выступит с основным докладом, в котором доложит о ходе специальной военной операции на Украине. В заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции с 15 тысячами должностных лиц ВС РФ.

18 декабря Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО. Тогда же глава Минобороны России пообщался с личным составом и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение боевых задач.