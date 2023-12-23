В КПРФ заявили о страданиях Японии из-за США Депутат от КПРФ Харитонов: Япония страдает от влияния США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты подминают всех вокруг себя, и Япония страдает от того, что попала под влияние Вашингтона, заявил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов в кулуарах съезда партии в Подмосковье. По мнению парламентария, спустя некоторое время отношения между Россией и Японией наладятся и инициатором возобновления диалога будет именно Токио, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, как Соединенные Штаты, которые возглавляют блок НАТО, подминают всех вокруг себя. Но мы этого не позволим — многонациональная Россия этого не позволит. И с Японией мы дружно жили, трудились. Я вижу, как Япония сама страдает, что попала под влияние США. Я думаю, что там умные парламентарии, — высказался Харитонов.

Депутат подчеркнул, что ему приходилось бывать в Японии, и в 1998 году в Токио он познакомился с действующим японским послом в РФ Тохиесом Кодзуки. Харитонов добавил, что российско-японские отношения всегда были хорошими.

Отношения всегда были хорошие, добрые. Я думаю, что придет время, и эти отношения все наладятся, а Япония как никто сама будет спешить эти отношения наладить, — высказался он.

Харитонов может стать кандидатом в президенты России от КПРФ на выборах — 2024. Такое решение накануне было принято президиумом Центрального комитета партии. Окончательное решение о выдвижении кандидата от КПРФ будет принято сегодня на съезде партии