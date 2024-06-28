В КПРФ заявили, что в России никогда и не было моратория на смертную казнь Депутат Синельщиков: в России не существует моратория на смертную казнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России никогда не было моратория на смертную казнь, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Таким образом парламентарий ответил на предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина вернуть смертную казнь. По словам Синельщикова, позиция КПРФ по данному вопросу изложена.

Он напомнил, что в законе имеется такое наказание, в некоторых статьях предусмотрена данная мера. Как подчеркнул депутат, аналогичного мнения придерживается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Моратория у нас не существует. Сожалею, если Бастрыкин считает, что у нас есть мораторий, он же вроде юрист. Наша позиция по поводу смертной казни изложена, мной и Зюгановым подписана. Мы полагаем, что никакого моратория нет. В законе имеется такое наказание, в некоторых статьях в особенной части, да и в общей части. Закон должен исполняться. Моратория у нас нет никакого, — высказался Синельщиков.

Бастрыкин ранее предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, применять высшую степень наказания в отношении тех, кто убил десятки людей, было бы гуманно. Глава Следкома добавил, что в последнее время число особо жестоких преступлений возросло. Он напомнил о фигурантах дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».