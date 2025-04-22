Ученые раскрыли, почему на самом деле умер Ленин Доктор наук Обухов связал смерть Ленина с покушением и инсультами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Причины смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина давно озвучены, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов. Он напомнил, что изучавшие тело политика специалисты проанализировали все процессы, которые могли привести к кровоизлиянию в мозг, — в том числе последствия покушения на Ленина, а также инсульта и инфаркта.

Все разрушительные процессы, связанные с ранением отравленной пулей, а также инсульт и инфаркт, были изучены специалистами. Распространение мифов и бредней по этому поводу — это просто попытка возобновить давно завершенные споры, — пояснил депутат.

Он также рассказал, в каком сейчас состоянии тело Ленина в Мавзолее на Красной площади.

Все необходимые процедуры, установленные еще со времен академика Бориса Збарского, продолжаются. Уникальный научный эксперимент по сохранению тела успешно осуществляется. Руководство Компартии и политактивисты регулярно посещают Мавзолей, никаких нарушений или изменений не наблюдается, — добавил Обухов.

Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, что у Владимира Ленина были проблемы с сосудами, которые он унаследовал от отца. По словам парламентария, именно они могли привести к кровоизлиянию в мозг у политика, что послужило причиной его смерти.