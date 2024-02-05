В КПРФ раскрыли число кандидатов в бюллетенях на выборах президента «Кровавая барыня»: на выборах президента будет только четыре кандидата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На выборах президента в бюллетене будет только четыре кандидата, об этом на заседании секретариата КПРФ заявил член ЦИК РФ от партии Евгений Колюшин, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Член секретариата КПРФ и депутат ГД Денис Парфенов сообщил «Осторожно, Media» аналогичную информацию, что на пост президента будет только четыре кандидата, остальным откажут в регистрации.

Парфенов уточнил, что Колюшину дали слово и он «рассказал в целом несколько моментов общего порядка и среди прочего» сказал о том, сколько человек будет претендовать на пост президента.

Ранее представитель избирательного штаба политика Бориса Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что Центризбирком России может не допустить Надеждина к выборам президента России в качестве кандидата из-за брака в подписях. По его словам, бракованными были признаны 15,348% подписей. Согласно российскому законодательству, обнаружение 5% недостоверных подписей уже является основанием для отказа в регистрации кандидата.

До этого заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что сбор подписей для регистрации кандидатов редко проходит без ошибок. По его словам, в некоторых случаях в подписных листах находят подписи людей, которых «уже нет на свете».