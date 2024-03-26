В КПРФ призвали Мишустина ввести меры поддержки для жителей Белгородчины Депутат ГД Исаков попросил Мишустина ввести комплекс мер для помощи белгородцам

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Последствия обстрела в Белгородской области

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры дополнительной поддержки для жителей Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ, говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru. Депутат в том числе призвал дать белгородцам особый правовой статус и ввести для переселенцев выплаты.

Из-за терактов со стороны ВСУ с 2022 года жители Белгородской области столкнулись с убийствами и ранениями, потерей жилья и имущества, работы и невозможностью получения дополнительного образования. <...> Крупные города области, такие как Шебекино, до сих пор не восстановлены — граждане не могут жить полноценной жизнью, — указал парламентарий.

В связи с огромным количеством обращений от белгородцев Исаков попросил Мишустина оказать содействие в разработке ряда мер поддержки для жителей приграничного региона. Так, он предложил предусмотреть для проживающих в Белгороде, а также Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах возможность оформления ипотечных каникул с продлением срока платежа без увеличения процентов. Он объяснил, что из-за каждодневных обстрелов многие не имеют постоянной работы. Депутат при этом призвал закрыть за счет государства кредиты и ипотеки семьям, в которых пострадали родители, а также наследникам заемщиков.

Помимо того, депутат предложил создать механизм сдачи жилья в социальный найм в соседних регионах для жителей приграничья, которые вынужденно находятся в пунктах временного размещения. Он подчеркнул, что из-за обстрелов многие жители «обречены» подолгу там оставаться. Он привел данные губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, согласно которым сейчас в ПВР находятся 2,2 тысячи человек.

Для вынужденных временно покинуть регион [предлагается] ввести временную доплату к зарплате (компенсацию) за счет федерального бюджета на срок до трех месяцев. Вынужденно уехавшие белгородцы должны получить такой правовой статус, который позволил бы при переезде в другой регион устроить своих детей в школы и детские сады без прописки, получать бесплатную медицинскую помощь и другие лекарства, — говорится в обращении.

Народный избранник призвал включить Белгородский и Валуйский округа, а также Краснояружский и Белгородский районы в особую экономическую зону, оставив возможность расширения на весь регион. Исаков считает, что также необходимо усилить меры охраны имущества белгородцев, покинувших свои дома в целях безопасности, и разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Ранее военкор Анастасия Кашеварова призвала телеведущего Владимира Соловьева лично пообщаться с белгородцами и узнать об их проблемах. Таким образом она отреагировала на решение администраторов группы «Соловьев Live» закрыть комментарии после его слов о «мерзкой истерике» россиян в связи с ситуацией в приграничном регионе.