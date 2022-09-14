В КПРФ предложили сделать дела о госизмене открытыми Депутат КПРФ Синельщиков предложил сделать дела о госизмене открытыми

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Далеко не каждую гостайну нужно раскрывать в ходе судебного заседания, поэтому провести процесс открытым не должно составить труда, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Комментируя планы внести в ГД законопроект об ужесточении наказания за госизмену, парламентарий подчеркнул, что наказание по этой статье слишком жестокое.

Наши суды должны стараться делать максимальное количество дел открытыми. Они должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях. Даже там, где речь идет о гостайне. Нужно посмотреть — а может, ее и не нужно раскрывать в ходе судебного процесса. Наши процессы нужно делать максимально гласными, это в интересах и судебной системы, и народа, — указал депутат.

Синельщиков обратил внимание на то, что последние 10 лет идет ужесточение УК РФ и лишь в немногих статьях проявляется какая-то законодательная лояльность и гуманность. По его словам, дела по обвинению в госизмене должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Также он призвал придавать судебным процессам максимальную гласность.

Заместитель главы комитета Думы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) ранее сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за государственную измену. Ранее парламентарий призывал ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения без права апелляции в связи со сложившейся ситуацией. Также Луговой призывал лишать за измену государству гражданства.