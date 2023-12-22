В КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

Пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента, сообщила депутат Ирина Филатова. По ее словам, переданным РИА Новости, итоговое тайное голосование пройдет 23 декабря.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала кандидатуру Николая Михайловича Харитонова для участия в выборах на пост президента страны как народного кандидата, мужественного советского человека, депутата Государственной думы всех созывов. VIII пленум ЦК КПРФ выдвижение кандидатуры на съезд поддержал единогласно. Итоговое тайное голосование завтра, — сказала она.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.