В КПРФ перечислили главные заслуги Зюганова перед Россией Депутат Ющенко: Зюганову удалось сохранить традиции КПРФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Главе Коммунистической партии России Геннадию Зюганову удалось сохранить традиции партии, рассказал пресс-секретарь политика и депутат VII созыва Александр Ющенко. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что также Зюганов помог сделать РФ суверенной и самостоятельной страной.

Самая главная заслуга Зюганова — сохранение партии и сохранение страны, возможность сделать страну величайшей, великой, самостоятельной и суверенной, — отметил Ющенко.

Депутат пожелал главе КПРФ, который 26 июня отмечает 80-летие, оставаться таким же энергичным. Кроме того, он отметил, что желает Зюганову здоровья.

В первую очередь я желаю ему быть таким же энергичным. Конечно же, желаю ему здоровья. И пусть он будет всегда таким, каким я знал его 30 лет назад, всегда и каждый день, — высказался парламентарий.

Политолог Сергей Станкевич ранее заявил, что благодаря усилиям Зюганова на руинах разрушенной компартии удалось построить КПРФ. По его словам, депутат не дал ей окончательно развалиться в начале 1990-х и смог превратить это движение в конкурентоспособную политическую силу. Как подчеркнул Станкевич, Зюганов смог модернизировать свою политическую организацию, сделав ее более современной.