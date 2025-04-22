В КПРФ ответили на наболевший вопрос о захоронении тела Ленина Депутат Ющенко: Ленин захоронен по всем православным традициям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин захоронен по всем православным традициям, заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, данная тема с перезахоронением забальзамированного тела революционера не должна подниматься, так как решение уже принято на высшем уровне президентом России Владимиром Путиным. Также парламентарий подчеркнул, что фигура Ленина продолжает вызывать ненависть у противников социалистической модели государства, поскольку основатель СССР не только сохранил страну, но и предложил альтернативу капитализму.

Почему вся сволочь мира ненавидит Ленина? Потому что он сохранил государство и показал иную, отличную форму государства, не циничный наглый капитализм. Постоянно поднимается эта тема с захоронением тела, а в этой теме поставлена точка. Во-первых, это решение съезда. Во-вторых, он захоронен по всем православным традициям ниже трех метров. И, в конце концов, последняя точка была поставлена президентом Российской Федерации. Эта тема не должна подниматься, — высказался Ющенко.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов заявил, что причины смерти Ленина давно озвучены. Он напомнил, что изучавшие тело политика специалисты проанализировали все процессы, которые могли привести к кровоизлиянию в мозг, в том числе последствия покушения на Ленина, а также инсульта и инфаркта.