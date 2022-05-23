В КПРФ отреагировали на слухи о досрочном прекращении полномочий Рашкина Пресс-секретарь Геннадия Зюганова прокомментировал дело против Рашкина

Член ЦК КПРФ Александр Ющенко / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в разговоре с NEWS.ru назвал домыслами информацию о том, что депутата Валерия Рашкина могут досрочно лишить полномочий в Госдуме. По его словам, парламентарии рассмотрят этот вопрос в течение месяца.

Этот вопрос решается в Совете Думы, Совет пройдет и определит регламент работы на неделю, и там уже будет понятно, а сейчас все разговоры про 25 мая — это просто домыслы отдельных людей. На данный момент не прошла кассация и решение суда остается в силе, соответственно, в течение месяца Дума должна этот вопрос рассмотреть, — сказал Ющенко.

Ранее глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба сообщил, что решение о лишении Рашкина полномочий могут принять уже на этой неделе. По его словам, это может произойти 25 мая.

Ранее стало известно, что Саратовский областной суд оставил без изменений приговор Калининского районного суда в отношении Рашкина по делу о незаконной охоте. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Парламентарий приговорён к трем годам условно, а также обязан выплатить штраф 30 тысяч рублей.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области: в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвое животное. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.