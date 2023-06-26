В КПРФ оценили шансы на принятие закона об амнистии по политическим статьям Депутат Синельщиков: вероятность принятия закона об амнистии по политическим статьям составляет 50%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вероятность принятия закона об амнистии по политическим статьям составляет 50%, заявил соавтор документа, член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков. В комментарии «Осторожно Media» он отметил, что многие подобные инициативы в Госдуме ранее были отклонены без рассмотрения, но документ КПРФ почему-то решили рассмотреть на заседании 30 июня.

В последнее время многие инициативы других фракций об амнистиях отклоняли, их даже не рассматривали. А нашу вот решили рассмотреть. Я буду выступать докладчиком на заседании. Там много статей, которые в народе принято называть «политическими», и потребность в таком документе есть. Он злободневный. Потребность была и осенью, когда вносили, и сейчас, когда будем рассматривать. Посмотрим, я оцениваю шансы примерно 50/50, — сказал Синельщиков.

Депутат заверил, что законопроект будет подготовлен не для проформы, а с расчетом на помощь осужденным.

В числе статей, по которым КПРФ хочет освободить граждан от назначенного наказания, такие как распространение фейков, дискредитация армии, оскорбление чувств верующих, насилие и оскорбление в отношении представителя власти, участие в массовых беспорядках.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России необходимо запретить амнистию для лиц, совершивших преступления, связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что под эту категорию должны попадать те, кто занимался мародерством, дезертировал, умышленно повредил военную технику или имущество, совершил государственную измену.