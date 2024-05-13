В КПРФ оценили кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера Зюганов заявил о поддержке кандидатуры Мантурова на пост первого вице-премьера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

КПРФ поддерживает кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Он объяснил, что чиновник стал первым из министров, кто предложил проводить совместные коллегии ведомств с фракцией. Его инициативы привели к продвижению военно-прикладной науки, что дает хорошие результаты на поле боя, передает ТАСС слова политика.

В силу того, что он первый из министров предложил проводить совместные коллегии министерства вместе с нашей партией, нашей фракцией, где мы отработали поддержку базовых отраслей, создание фонда и продвижение военно-прикладной науки, что дает сегодня хорошие результаты и на поле боя. Я считаю, что эта принципиальная линия может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании, — заявил Зюганов.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 предложенных кандидатур в новый кабинет министров. По словам председателя фракции Сергея Миронова, на то есть «веские основания». Премьер-министр России Михаил Мишустин уже внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров.