В КПРФ назвали фейком просьбу Зюганова к Путину по поводу Кадырова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

В КПРФ опровергли информацию, согласно которой глава компартии Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова на пост министра обороны РФ, сообщили на сайте политического объединения. 13 сентября газета «Новые Известия» распространила письмо, якобы составленное Зюгановым на имя Путина. Представители партии привели доказательства лживости данного обращения.

Для изготовления данного текста якобы за авторством Зюганова использован фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ. Свою официальную переписку с органами государственной власти по такого рода вопросам лидер КПРФ ведет в качестве руководителя партийной фракции в Государственной Думе ФС РФ, в связи с чем письма на имя должностных лиц направляются на соответствующем бланке, — сказано в сообщении.

Помимо этого, в коммунистической партии указали, что на бланке письма стоит сфальсифицированная подпись Зюганова. Также адрес электронной почты, с которого в редакцию «Новых Известий» поступило письмо, не имеет отношения к пресс-службе ЦК КПРФ. Представители партии намерены обратиться в Следственный комитет РФ.

Официально заявляем о намерении обратиться в Следственный Комитет РФ с целью расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности, — написали представители партии.

3 сентября Кадыров заявил, что он заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. Глава Чечни опубликовал видео, на котором признался, что хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». В видеопослании политик добавил, что уже не молод.

Позже Кадыров признался, что информацию о его бессрочном отпуске следует «оставить на будущее». По его словам, уйти с поста главы республики он не имеет права. Он добавил, что прежде считал себя «долгожителем» среди руководителей российских регионов, оказалось же, что рекорд составляет 27 лет. Кадыров сказал, что, возможно, сможет его превзойти.