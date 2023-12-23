В КПРФ назвали два недостатка Харитонова Депутат Останина: малоизвестность считают недостатком агрария Харитонова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

Депутат Государственной думы Нина Останина назвала два недостатка кандидата в президенты России на выборах 2024 года от КПРФ Николая Харитонова, в числе которых то, что он малоизвестный кандидат и аграрий. Однако, по ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на самом деле это не слабости, а его достоинства.

На вчерашнем пленуме мы поддержали предложение о том, что возглавит нашу команду Николай Харитонов, и тут вдруг выясняется, что у него два недостатка. Так, выяснилось на сегодняшнее утро, что Харитонов малоизвестный кандидат. Второй его недостаток, по мнению тех, кто распространяет эти сведения, заключается в том, что он аграрий. Думаю, что это очень серьезное достоинство нашего кандидата и нашей партии, — заявила Останина.

Она также напомнила, что Харитонов является депутатом, начиная с Верховного совета, и он пять раз избирался по одномандатному округу. Депутат добавила, что его знают россияне от Калининграда до Камчатки. Помимо этого, Харитонов в 2004 году уже был кандидатом в президенты РФ и набрал тогда 14% голосов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что Харитонов станет сильной и достойной кандидатурой на выборах главы государства. Он назвал коллегу именитым и опытным человеком, который знает о ситуации в стране.