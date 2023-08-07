В КПРФ назвали хайповой идею о сокращении рабочего дня в жару Депутат Госдумы Ющенко заявил, что в России рабочий день регулируется Трудовым кодексом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России рабочий день регулируется Трудовым кодексом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Таким образом он прокомментировал инициативу своего коллеги Бориса Чернышова сокращать рабочий день по требованию сотрудников, если температура в рабочем пространстве будет подниматься выше определенной нормы.

В России существует Трудовой кодекс, по которому происходят трудовые отношения и там много чего нужно дорабатывать, но идея Чернышова далеко не первая из списка важных проблем, — заявил Ющенко.

Он добавил, что, что Чернышов баллотируется на должность мэра Москвы и избирательная компания подразумевает генерирование подобных инициатив, «хайповой» идеи, которую подхватят СМИ и предадут новости особый статус.

У нас есть регионы и с очень низкими температурами. И поэтому граждане будут все фонтанировать, разного рода политтехнологи будут предлагать инициативы, избирательные компании их озвучивать, а средства массовой информации подхватывать, — резюмировал Ющенко.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР внес законопроект о сокращении рабочего дня в жару 4 августа. Парламентарии предложили дополнить ст. 92 Трудового кодекса РФ нормой, по которой работодатель обязан сократить рабочий день на определенное количество часов в зависимости от температуры воздуха. В пресс-службе Чернышова отметили, что при температуре 28,5 градуса рабочий день нужно сократить на час, при 28,6–29 градусах — на два часа, а при температуре от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.