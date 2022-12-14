В Козельске МБР «Ярс» загрузили в пусковую установку В Козельском ракетном соединении загрузили МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Козельского ракетного соединения провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку. Технологическая операция длилась несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку, — цитирует агентство Минобороны.

Командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов пояснил, что загрузка «Ярса» в шахтную пусковую установку подтверждает, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в срок. Новый образец ракетно-ядерного оружия «позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», считает он.

Ранее китайское издание Baijiahao заявило, что российская МБР «Ярс» может поразить любой уголок мира, при этом ни что не может ее остановить. В такой ситуации Западу лучше отступить. Издание отмечает, что главной особенностью «Ярса» является дальность ее стрельбы в 12 тысяч километров.