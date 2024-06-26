Конституционный суд вернулся к вопросу о смертной казни Глава КС Зорькин: мораторий на смертную казнь в России незыблем

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Возобновление смертной казни в России недопустимо, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, передает ТАСС. По его словам, законодательное регулирование в стране может меняться по многим вопросам, но мораторий на исключительную меру наказания должен оставаться в силе, поскольку это твердый предел.

Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции, — сообщил Зорькин.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме возвращения смертной казни в России. Он напомнил о выступлении Зорькина, в ходе которого тот сказал, что возвращение высшей меры наказания невозможно без внесения правок в Конституцию РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента ранее заявил, что для возвращения смертной казни необязательно проводить в России референдум. По словам депутата, будет достаточно решения Конституционного суда.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева ранее предложила в качестве альтернативы смертной казни дать всем пожизненно заключенным возможность самим обеспечивать себя в колонии, чтобы компенсировать траты на свое содержание.