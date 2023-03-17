Медведев пригрозил США «авиационными происшествиями» после падения дрона

Соединенные Штаты нарушили Воздушный кодекс, отправив свой беспилотник MQ-9 Reaper летать над территорией России, заявил в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, американские власти «в конец оборзели», и «церемониться с ними не нужно».

В общем, говоря по-простому, американцы в конец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия, — написал Медведев.

Он отметил, что в Воздушном кодексе есть такие понятия, как «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», и в период военных действий они как никогда актуальны. Зампред Совбеза России считает, что правила кодекса должны распространяться и на беспилотники. При этом он признал, что других документов, регулирующих пролеты дронов над чужими территориями, сейчас нет.

Краткие выводы: международной конвенции на эту тему нет. Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Кстати, напомню, американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции, — отметил Медведев.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.