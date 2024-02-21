В Коми закрыли на карантин школы и детсады Роспотребнадзор: школы и детсады Коми закрылись из-за заболеваемости гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Коми приостановили работу образовательных учреждений в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. В республике выявили более 10 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ на прошлой неделе.

С учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, <...> полностью приостановлен учебный процесс в одной малокомплектной школе и трех дошкольных учреждениях; частично в 70 классах 35 школ и в 13 группах 12 дошкольных учреждений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что меры коснулись детских образовательных учреждений в 16 муниципальных образованиях. В ведомстве подчеркнули, что с 12 по 18 февраля в Коми зарегистрированы почти шесть тысяч эпизодов гриппа и ОРВИ среди детей. Кроме того, выявлены 118 случаев внебольничных пневмоний, 44 из которых приходятся на несовершеннолетних. Вместе с тем 216 человек заболели COVID-19, анализ не показал превышения эпидемического порога.

В Роспотребнадзоре отметили, что за неделю лабораторно подтверждено 25 случаев гриппа А и 18 эпизодов гриппа Б. Также определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не наблюдается значимый рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID. Он призвал граждан соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу при появлении симптомов.