В колледжах будут готовить операторов беспилотников Кравцов заявил, что в колледжах будут готовить операторов беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Московском урбанистическом форуме. . По его словам, эта специальность вошла в новый перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется обучение как в учреждениях среднего профобразования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии.

В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, — сказал Кравцов.

При этом глава Минпросвещения не уточнил, в каких именно учреждениях можно будет получить эту специальность.

Всего в новый перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется обучение, вошли 5110 наименований.