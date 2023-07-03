В Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата В Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата Родиной

Фото: t.me/anastasiya_rodina_kizlyar

В ночь на 3 июля в дагестанском Кизляре подожгли автомобиль единственной женщины-депутата в городе Анастасии Родиной. Парламентарий написала в своем Telegram-канале, что связывает произошедшее со своей политической деятельностью. Родина заверила, что это ее не остановит и она продолжит работать дальше.

Сегодня ночью неизвестные мне лица во дворе моего дома в городе Кизляре на улице имени Юрикова, 3 подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью как депутата городского собрания! Единственной женщиной в составе депутатов! Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать, то глубоко ошибается! Я и дальше буду работать! — заявила депутат.

Ранее в центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover. Машина загорелась во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице. По предварительной информации, злоумышленник облил внедорожник горючей жидкостью и поджег. По словам очевидцев, огонь вскоре перекинулся на соседний автомобиль. По данным РЕН ТВ, Range Rover может принадлежать представителю самоуправления Басманного района. О пострадавших не сообщалось