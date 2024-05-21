В Китае раскрыли, как Путин проучил Запад за санкции и изъятие активов РФ Baijiahao: Россия ответила на санкции арестом активов трех европейских банков

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга арестовать активы банков Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit является ответом президента России Владимира Путина руководству Германии и Италии на введение санкций против РФ и планы изъять замороженные российские активы, считают журналисты китайского издания Baijiahao. Под блокировку подпала сумма почти в $1 млрд.

Китайские журналисты назвали Москву «крепким орешком». Авторы публикации отметили, что Путин нашел способ проучить руководство западных стран за их недружественные действия против России. По данным издания, в наиболее плачевном положении оказалась Германия, по которой с одной стороны «ударила» Россия, а с другой — западные союзники. Так, сперва государство лишилось доступа к дешевым российским энергоносителям, после чего его партнеры вывели из строя «Северные потоки».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на прошлой неделе наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank, а также итальянской финансовой организации UniCredit. Решение было принято по заявлению «Русхимальянса», который является оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.