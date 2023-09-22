В Кремле оценили отношения Украины и Польши Песков заявил, что трения между Киевом и Варшавой будут нарастать

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Дмитрий Песков

Трения между Украиной и Польшей будут нарастать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал намерения Варшавы отказаться от поставок оружия Киеву. По мнению Пескова, между Украиной и рядом европейских стран также будут возникать трения.

Мы видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать, — сказал представитель Кремля.

Песков с сожалением констатировал, что и Польша, и Украина сейчас являются главным средоточием русофобии.

В последние дни отношения между двумя странами осложнились по причине эмбарго на поставки украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили в одностороннем порядке о запрете импорта аграрной продукции с Украины. В ответ украинское Минэкономики объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран.

Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину.