В Казани заочно арестовали еще одного олигарха с Украины Суд в Казани заочно арестовал украинского бизнесмена Овчаренко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вахитовский суд Казани заочно арестовал украинского бизнесмена, председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко, сообщает ТАСС. Источник агентства в суде рассказал, что предпринимателя обвиняют в хищении более 800 тысяч тонн нефти. Сам Овчаренко на заседание суда не явился.

В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ Овчаренко П. В., которому органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, — говорится в сообщении суда.

Накануне в рамках того же дела Вахитовский суд Казани заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более $400 млн.

Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский и Боголюбов, а также экс-владелец УкрСиббанка Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более $400 млн, поставленной ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование.