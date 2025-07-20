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20 июля 2025 в 14:12

«В качестве исчадия ада»: Песков отметил тревожную тенденцию на Западе

Песков: ЕС пытается представить Россию исчадием ада и создать из нее врага

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Евросоюз проводит концентрированную работу, чтобы представить Россию исчадием ада и создать из нее врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, тенденция наблюдается и за пределами сообщества.

Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада, — сказал Песков.

По его словам, Евросоюз стремится обеспечить продолжение конфликта и подавить Россию. Для этого ведется «дискуссия насчет того, кто будет оплачивать праздник», пояснил представитель Кремля.

Ранее бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche отметил, что если Евросоюз действительно хочет достичь мира, ему необходимо стремиться к взаимопониманию со всеми странами. По его словам, это относится в том числе и к России. Ферхойген указал на то, что Берлин фактически отказывает Москве в равноправном месте на политической арене.

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