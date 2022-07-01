У российских властей нет планов по созданию эмиссионного центра для выпуска единой с Белоруссией валюты. Данный вопрос даже не обсуждается, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.
Такой вопрос даже не ставится. Вообще не ставится, — сказал он.
По словам вице-премьера, условия для создания совместной валюты должны созреть. Пока этого не произошло, расчеты между Москвой и Минском будут осуществляться в национальных валютах.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что беспрецедентное политическое давление и санкции Запада подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
Похожим образом высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что на фоне санкций у РФ и Белоруссии появился новый драйв, желание укреплять дружбу и никакие запреты не повлияют на интеграцию.
Сенатор добавила, что обе страны будут активно переходить на расчеты в национальных валютах, чтобы быстрее избавиться от «дискредитировавших себя» валют.