В кабмине России оценили вероятность выпуска единой с Белоруссией валюты Вице-премьер Оверчук: власти России не планируют создавать эмиссионный центр для выпуска единой с Белоруссией валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских властей нет планов по созданию эмиссионного центра для выпуска единой с Белоруссией валюты. Данный вопрос даже не обсуждается, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.

Такой вопрос даже не ставится. Вообще не ставится, — сказал он.

По словам вице-премьера, условия для создания совместной валюты должны созреть. Пока этого не произошло, расчеты между Москвой и Минском будут осуществляться в национальных валютах.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что беспрецедентное политическое давление и санкции Запада подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.

Похожим образом высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что на фоне санкций у РФ и Белоруссии появился новый драйв, желание укреплять дружбу и никакие запреты не повлияют на интеграцию.

Сенатор добавила, что обе страны будут активно переходить на расчеты в национальных валютах, чтобы быстрее избавиться от «дискредитировавших себя» валют.