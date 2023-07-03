В кабмине рассказали, кто сможет поступить в вузы на льготных условиях Кабмин: в вузы на льготных условиях примут участников СВО, их детей и Героев России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в отечественные вузы на льготных условиях смогут поступить частники СВО и их дети, герои России и абитуриенты, награжденные орденом Мужества, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства. Он отметил, что в вузах выделено 626 тысяч бюджетных мест, что на две тысячи превышает показатель предыдущего года.

В 2023 году на льготных условиях будут приниматься участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что приемная кампания, стартовавшая 20 июня, проходит штатно во всех регионах, включая новые. Она продлится до 25 июля, основной этап зачисления будет проходить с 3 по 9 августа.

Он напомнил, что абитуриенты могут подавать документы лично, посредством почты и информсистем вузов, а также через сервис «Поступление в вуз онлайн», к которому подключены более одной тысячи учебных заведений.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки порекомендовало вузам начислять до 10 дополнительных баллов отдельным категориям абитуриентов. Речь идет о гражданах, проходивших военную службу по призыву, по контракту, а также участниках в военной операции на Украине.