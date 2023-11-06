В кабмине поддержали проекты об ответственности за треш-стримы Депутат Метелев: правительство одобрило проекты о наказании для треш-стримеров

Фото: t.me/artemmetelev

Артем Метелев

Проекты об уголовной и административной ответственности за треш-стримы поддержали в правительстве, сообщил в Telegram автор документа глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Заключение по инициативе рассмотрят 7 ноября на правительственной комиссии.

Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности, — написал Метелев.

Он напомнил, что, согласно предлагаемым нормам, за публикацию неприемлемого контента в случае принятия закона будут штрафовать на суммы до 600 тысяч рублей или запрещать определенные действия вроде пользования интернетом. В уголовных делах трансляция преступных событий в Сети станет отягчающим обстоятельством.

В конце октября член Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что стримы в интернете, демонстрирующие насилие и неподобающее поведение, должны быть запрещены. Он уверен, что эксперты смогут определить перечень характерных признаков, которые можно будет оценить как недопустимые для распространения в Сети.