В кабмине допустили возможность продления эксплуатации МКС до 2028 года Вице-премьер Мантуров: считаем возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

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Международная космическая станция

Срок эксплуатации российского фрагмента МКС может быть продлен до 2028 года, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к этому времени должна быть развернута отечественная орбитальная станция, передает ТАСС.

Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года, — сказал Мантуров.

Он пояснил, что решение о продлении срока использования МКС будет принято по итогам официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах стран-участниц проекта. Согласно межправительственному соглашению, станция будет эксплуатироваться до конца 2024 года. Мантуров также напомнил, что в прошлом году в NASA решили продлить работу американского сегмента МКС до 2030 года и предложили партнерам продолжить сотрудничество до этой даты.

Ранее сообщалось, что в Японии задумались о продлении срока эксплуатации МКС после 2024 года. Директор московского представительства офиса JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Есио Вада заявил, что в Токио прорабатывается этот вопрос. Он отметил, что если будет принято коллегиальное решение о продлении работы МКС, то JAXA с радостью его поддержит.