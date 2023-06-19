Путин в июле обсудит с лидерами Африки украинский конфликт Песков: в июле пройдет встреча Путина с лидерами стран Африки, посвященная конфликту на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Диалог по инициативам африканских лидеров, касающихся урегулирования конфликта на Украине, с президентом России Владимиром Путиным продолжится на саммите Россия — Африка, который пройдет в июле, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предположил, что некоторые предложения африканской инициативной группы могут реализоваться, передает РИА Новости.

В идеях, изложенных на переговорах с Путиным африканской делегацией, есть определенные темы, которые могут реализовываться, — сказал Песков.

Переговоры Путина в африканскими лидерами состоялись 17 июня. Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент РФ заявил, что приветствует сбалансированный подход делегации к ситуации вокруг конфликта на Украине.

В состав миссии из Африки вошли лидер ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, глава Коморских Островов Азали Ассумани, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.