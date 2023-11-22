В Иордании высказались о перемирии в секторе Газа Petra: МИД Иордании назвал перемирие в Газе первым шагом к прекращению войны

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Правительство Иордании приветствует посреднические усилия, которые привели к достижению соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заявил представитель МИД королевства Суфьяна аль-Куды, передает агентство Petra. В ведомстве назвали эту договоренность первым шагом к окончанию конфликта.

Иордания подчеркивает, что это перемирие должно стать первым шагом, который приведет к полному прекращению войны, бушующей в секторе Газа, остановит военную эскалацию и принудительные перемещения палестинцев, — говорится в сообщении.

Кроме того, указана «важность обеспечения доставки адекватной гуманитарной помощи во все районы палестинского анклава». Она должна удовлетворить потребности населения, считают в ведомстве. Эта мера также поспособствует стабильности и станет гарантией, что палестинцы в Газе останутся в местах своего проживания, подчеркнули в МИД Иордании.

Ранее канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство страны по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.