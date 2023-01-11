В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ серьезно пострадали жилые дома

Фото: Министерство обороны Украины

Из-за артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Корсунка в Херсонской области на левом берегу Днепра серьезно пострадали жилые дома и приусадебные хозяйства, сообщает ТАСС со ссылкой на внештатного советника врио главы Херсонской области Александра Малькевича. По его словам, украинские войска бьют «безостановочно по объектам мирной инфраструктуры».

У людей в этих местах много теплиц, есть и пленочные, и под стеклом — от малых площадей до больших хозяйств. <...> Мы надеемся, что это не целенаправленные удары по сельхозпредприятиям, но тем не менее ВСУ постоянно бьют по объектам мирной инфраструктуры, — сказал Малькевич.

Он уточнил, что обстрелам подвергается территория в 15–20-километровой зоне от левого берега Днепра. Серьезно поврежден частный сектор.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские военные 8 января совершили 89 обстрелов Запорожской области. По его словам, эта цифра является рекордной для региона. Он отметил, что при обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.