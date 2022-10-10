В Херсоне сообщили, что все атаки ВСУ в области отбиты Стремоусов: все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты

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Все атаки ВСУ в Херсонской области были отбиты, паники нет, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. Он отметил, что логистические цепочки региона работают в обычном режиме.

Все атаки укронацистов отбиты. Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть, — написал он.

Ранее 10 октября Стремоусов заявил, что утренние удары по областям Украины стали ответом на нежелание киевских властей вести диалог с Россией. По его словам, поддерживающие неофашизм на Украине будут «жить жизнью Донбасса и Херсонщины».

До этого он также сообщил, что в регионе взяты в плен два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, это произошло на Андреевском направлении. Стремоусов отметил, что украинские военные попытались тактическими группами прорваться в направлении Борозенского, однако получили отпор. Противник отступил, оставив подбитыми три танка и пять БМП.