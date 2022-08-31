В Харьковской области при спасении мирных жителей погиб офицер Росгвардии

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Старший лейтенант Росгвардии Александр Потапов погиб, спасая от артобстрела ВСУ мирных жителей в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Офицер закрыл собой двоих граждан во время обстрела города Изюм. Отмечается, что огонь велся из американских РСЗО HIMARS. Сообщается, что благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек.

Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS, — рассказали в ведомстве.

Потапов — уроженец поселка Шиханы города Вольска Саратовской области. Проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. За его плечами не одна командировка в горячие точки. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

Ранее 31 августа сообщалось, что украинские военные днем начали вести массированный артиллерийский обстрел береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Отмечается, что обстрел может вестись из 155-мм американских гаубиц М777. К данному времени было зафиксировано 23 артиллерийских удара, о пострадавших информации не поступало.