В Госудме прокомментировали разрешение ВСУ наносить удары по России Картаполов: Москва асимметрично ответит на разрешение Киеву бить по России

Фото: МО РФ

Разрешение Вашингтона на нанесение украинскими войсками ударов по территории России на продолжении специальной военной операции не скажется, но появятся угрозы США, рассказал РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Россия будет отвечать асимметрично.

На ходе спецоперации не скажется никак. А вот для них угрозы появятся, раз они повышают градус эскалации — хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно, — заявил депутат.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден тайно дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением по российской территории. Издание назвало это разрешение «ошеломляющим сдвигом», который приведет к эскалации конфликта и подразумевает еще большее вовлечение США в конфликт.