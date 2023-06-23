«Самое время!»: в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ Депутат Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления.

Самое время — отменить ЕГЭ!!! <...> ЕГЭ — отменить в пользу классических экзаменов. В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников, — написал Нилов.

Парламентарий указал на то, что в СМИ регулярно появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена. По его словам, в ряде регионов происходят скандалы с завышением баллов, где-то не работают системы и происходят технические сбои при обнародовании результатов, а также путаница в механизме сдачи ЕГЭ.

Кроме того, Нилов отметил, что экзамен провоцирует психологические срывы выпускников, на фоне публикации итогов растет число суицидов. Парламентарий считает, что причина этого — «психологическая накачка», стресс и боязнь того, что «ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний».

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены на данный момент бессмысленно, потому что для детей «меньше стресса не станет». Депутат уточнил, что избегать перенапряжения бессмысленно, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.