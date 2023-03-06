В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ В Госдуму внесли проект, предлагающий с 2024 года установить МРОТ в размере 19 242 рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рубля в месяц. Авторами документа стали глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ).

Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц, — сообщается в тексте законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что МРОТ в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. По его словам, зарплаты должны быть проиндексированы к 1 января 2024 года. Также глава государства предложил увеличить налоговый вычет для студентов и школьников на образование с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Вычет за лечение он призвал увеличить со 120 до 150 тысяч рублей и подчеркнул, что все налоговые вычеты должны выплачиваться в оперативном порядке.

В январе Путин поручил кабмину повысить до конца 2023 года размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции. Кроме того, правительству поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Доклад по данному вопросу министры должны представить до 1 июля.