В Госдуму внесли проект постановления об утверждении Мишустина премьером

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МИхаил Мишустин

В Госуму внесен проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, документ опубликован в базе нижней палаты парламента. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин.

Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления... «Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации» для включения в проект порядка работы заседания 10 мая 2024 года, — сказано в документе.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. По его словам, депутаты 10 мая примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу.

Политолог Михаил Светов также предположил, что Мишустин сохранит свой пост после инаугурации президента. Впервые в истории новой России кабинет министров соберут через утверждение в Совете Федерации и Госдуме, напомнил эксперт. Также хорошие результаты показали глава Министерства финансов Антон Силуанов и члены правительства, которые отвечают за сектор промышленности, объяснил он.

Правительство России во главе с Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая после инаугурации Владимира Путина. Новый состав правительства начнет формироваться после назначения председателя. После этого председатель в течение семи дней должен будет предоставить президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти.