В Госдуму внесли проект об отмене запрета ядерных испытаний Слуцкий: в Госдуму внесен проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые цитирует РИА Новости, первое чтение проекта может состояться уже 17 октября.

Законопроект о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу... Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник — 17 октября, — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что принятие закона об отзыве ратификации договора не означает, что Россия выйдет из ДВЗЯИ. По его словам, речь идет исключительно об обеспечении национальных интересов. При этом Слуцкий заявил, что Россия продолжит выполнять требования договора.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету Госдумы подготовить законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что за 23 года Вашингтон так и не ратифицировал это соглашение, что можно назвать проявлением двойных стандартов. Между тем дератификация, по его словам, соответствует интересам России и принятие такого решения необходимо, учитывая то, как активно Запад занимается эскалацией политической обстановки в мире.