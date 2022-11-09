В Госдуму внесли проект об освобождении многодетных отцов от мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму внесен проект закона об освобождении от частичной мобилизации отцов семейств с четырьмя детьми в возрасте до 18 лет. В пояснительной записке к документу, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, авторы отметили, что инициатива актуальна в современных условиях и должна быть принята в срочном порядке.

Парламентарии напомнили, что в действующем законодательстве предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающих без матери одного ребенка в возрасте до 16 лет.

Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет, — говорится в пояснительной записке.

Авторы добавили, что улучшение демографических показателей является в современных условиях приоритетной задачей для сохранения дальнейшего развития и целостности РФ, поэтому актуальность и срочность принятия закона не вызывают сомнений.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила предложение освободить от мобилизации отцов, имеющих троих детей возрастом до 18 лет или ребенка с инвалидностью. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что саботировать проект предложил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, приказа Генштаба по мобилизации вполне достаточно.